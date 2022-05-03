Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Мытищах

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Мытищах, сообщает РИА Новости. По данным правительства Московской области, ещё 15 человек отравились угарным газом. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, возгорание произошло в девятиэтажном доме, на месте работают специальные службы.

К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе с тяжёлыми травмами, — написал Воробьёв в Telegram-канале.

По словам губернатора, людей пришлось эвакуировать из горящего дома. Власти помогут им с размещением, а также с документами, если это необходимо.

Поручил блоку здравоохранения проконтролировать, чтобы пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, – добавил Воробьёв.

Как позднее сообщило агентство ТАСС, пожар уже потушен.

Ранее пожар произошёл на крупном Пермском пороховом заводе, в результате которого погибли три женщины, работавшие на оборонном предприятии. На заводе изготавливаются заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, стрелковое оружие, а также лакокрасочные и отделочные материалы и полиуретаны.