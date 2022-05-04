В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем

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На Автозаводском шоссе в Дзержинске в Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы для местных жителей нет, сообщает региональное управление МЧС во «ВКонтакте».

Угрозы для населённых пунктов и населения нет. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу № 3, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. В тушении огня задействованы 55 человек и 17 единиц техники. В ведомстве отмечают, что приведён в режим готовности пожарный поезд.

Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Мытищах погибли три человека, ещё 15 человек отравились угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.