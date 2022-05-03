СК завёл дело после гибели трёх человек при пожаре в Мытищах

Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Мытищах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. По предварительным данным, в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна квартиры он позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое погибли.

По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — указывается в сообщении.

Пожар в девятиэтажном доме в Мытищах произошёл днём 3 мая, в результате по меньшей мере три человека погибли, ещё 15 отравились угарным газом. Людей пришлось эвакуировать из горящего дома. Власти помогут им с размещением, а также с документами, если это необходимо.

В 16:30 пожар был локализован. Позже в ГУ МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 80 кв. м. В ходе тушения спасли восемь человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв взял на личный контроль ситуацию с пожаром в Мытищах. Он поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать необходимую помощь эвакуированным жильцам.