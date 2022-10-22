В двух регионах России продлили «желтый» уровень террористической опасности В Курской и белгородской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской и Белгородской областях продлен . Данный режим будет действовать в регионах до 6 ноября.

Приняли решение продлить действие «желтого» уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток до 6 ноября, — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Он призвал жителей региона быть бдительными и сообщать в экстренные службы о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках, а также не трогать неразорвавшиеся боеприпасы.

Аналогичную запись сделал в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем «желтый» уровень террористической опасности, — написал он.

До указанной даты в регионе продлевается запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.