В Курской и Белгородской областях продлен . Данный режим будет действовать в регионах до 6 ноября.
Приняли решение продлить действие «желтого» уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток до 6 ноября, — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.
Он призвал жителей региона быть бдительными и сообщать в экстренные службы о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках, а также не трогать неразорвавшиеся боеприпасы.
Аналогичную запись сделал в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем «желтый» уровень террористической опасности, — написал он.
До указанной даты в регионе продлевается запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.