В Белгородской области вузам рекомендовали продлить удаленку Гладков: в вузах Белгородской области могут продлить удаленку до 1 декабря

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Власти Белгородской области рекомендовали вузам продлить дистанционное обучение студентов до 1 декабря. Студентам предоставят возможность покинуть территорию города, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, также до 1 декабря рекомендовано дистанционное обучение с предоставлением возможности студентам покинуть территорию города или пригорода и продолжить обучение дистанционно, — говорится в сообщении белгородского губернатора.

В школах еще на неделю продлят каникулы, а после этого школы и колледжи девяти приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского городского районов будут обучаться дистанционно. В детсадах указанных муниципальных образований будут работать только дежурные группы.

Гладков сообщил, что в регионе принято решение усилить меры по охране объектов энергетики, связи, ЖКХ, других важных объектов. Соответствующее заседание оперативного штаба власти проведут на следующей неделе.

В Белгородской области до 22 октября продлен высокий уровень террористической опасности. Он был введен 11 апреля и продлевался уже несколько раз.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские власти решили усилить меры по охране объектов инфраструктуры, продлить каникулы в общеобразовательных школах и также удовлетворить просьбу ряда жителей Белгорода о переселении в Московскую область.