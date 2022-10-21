Гладков заявил, что Московская область готова принять 500 белгородцев

Фото: vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба сделал ряд заявлений касательно обеспечения безопасности жителей региона. В ходе совещания белгородские власти решили усилить меры по охране объектов инфраструктуры, продлить каникулы в общеобразовательных школах и также удовлетворить просьбу ряда жителей Белгорода о переселении в Московскую область. Кроме того, власти настояли о переводе учащихся в вузах и работников предприятий на удаленную учебу и работу.

В своем Telegram-канале глава области сообщил, что каникулы в школах продлены еще на неделю. По окончании каникул в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа будет продолжено дистанционное обучение до 1 декабря.

Вузам, находящимся в Белгородском районе и Белгороде, также до 1 декабря рекомендовано дистанционное обучение с предоставлением возможности студентам покинуть территорию города или пригорода и продолжить обучение дистанционно, следует из заявления губернатора.

Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу, если это не повлияет на производственный процесс.

Гладков добавил, что запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен.

Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным, — пояснил он.

Глава подчеркнул, что поручений было дано очень много, он выразил надежду на качественное их выполнение.

В последние дни обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ значительно участились. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности.

20 октября Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино. Он отметил, что все трое были госпитализированы. Глава области подчеркнул, что врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

До этого глава Белгородской области рассказал о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары были нанесены по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате обстрелов пострадал один человек.