Гладков сообщил о минометном обстреле двух сел под Белгородом

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел в регионе. В своем Telegram-канале он уточнил, что удары пришлись по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате обстрелов пострадал один человек.

Несколько сел Грайворонского городского округа подверглись минометному обстрелу. В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, без пострадавших. В результате обстрела Глотово есть пострадавший мужчина. Доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

По его словам, снаряды также задели линии электропередачи в области, в результате чего жители сел Безымено и Дунайка остались без электричества. Аварийные службы уже работают на месте происшествия, заверил Гладков.

Ранее 18 октября он сообщил, что при обстреле железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района был ранен мужчина. Глава региона также отметил, что повреждена контактная сеть ж/д путей. Движение поездов временно приостановлено.

Накануне Гладков рассказал, что в Шебекинском городском округе мужчина подорвался на мине. Белгородец выжил, но потерял ступню.