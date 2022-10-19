Гладков: три человека пострадали в результате обстрела Белгородской области Гладков: три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что один из пострадавших — мужчина — находится в операционной, двое других тоже госпитализированы. Глава области подчеркнул, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

По пострадавшим мирным гражданам — 3 человека. Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — заявил Гладков.

Губернатор также сообщил о прилетах снарядов в жилые дома на окраине города. По словам Гладкова, домовладения, пострадавшие в результате обстрелов ВСУ, принадлежат детям-сиротам. Губернатор отметил, что несколько строений были разрушены.

Есть прилеты в жилые дома на окраине города. Домовладения принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами оборваны линии электропередачи. Аварийные бригады уже выехали на место. Подомовой обход территории продолжается, — добавил Гладков.

Губернатор также попросил людей, подвергшихся обстрелу, временно покинуть территорию региона.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Он отметил, что в результате ударов есть раненые.