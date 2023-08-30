ФСБ пресекла канал сбыта оружия из зоны СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Донецке несколько человек, которые пытались организовать канал поставок оружия из зоны проведения спецоперации на черный рынок, сообщили в управлении ведомства по ДНР. Согласно данным, которые оказались в распоряжении РИА Новости, у одного из фигурантов изъяли четыре автомата АК-74 и АК-12 с боекомплектом, а также гранату Ф-1.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов, — рассказали в ФСБ.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, транспортировке и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее также появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ агента украинских спецслужб. Сторонник неонацистской идеологии действовал в Омской области, собирая информацию для Киева. Кроме того, ему ставили задачи по уничтожению объектов критической инфраструктуры на российской территории. Его обвиняют в государственной измене, совершении диверсий и участии в деятельности террористической организации.