В ДНР сообщили о возвращении 14 военнопленных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Освобожденные из украинского плена 14 бойцов из ДНР возвращаются на родину, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. В своем Telegram-канале она напомнила, что обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной прошел 31 декабря 2022 года. Морозова подчеркнула, что всем солдатам была оказана медицинская помощь.

Домой возвращаются еще 14 защитников республики, освобожденных из украинского плена. Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Россией и Украиной, который состоялся 31 декабря 2022 года. На территории других субъектов РФ наши ребята получили первоочередную медицинскую помощь, — написала Морозова.

Она отметила, что в плену военнослужащие подверглись пыткам. В связи с этим, как указала Морозова, бойцы нуждаются в медицинской и психологической реабилитации.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова завила, что удалось найти живыми 22 военных, которые ранее числились без вести пропавшими. Омбудсмен уточнила, что некоторые из них уже вернулись домой.

До этого ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев, который вернулся из украинского плена по обмену в конце 2022 года, заявил, что на одном из допросов ему отрезали палец. Были и другие издевательства в плену — его пырнули ножом и били током, рассказал он.