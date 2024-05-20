В ДНР сообщили о раненных при обстреле Макеевки со стороны ВСУ Три человека получили ранения при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР. Также повреждена автозаправочная станция.

Пока известно о трех раненых мирных жителях в Макеевке, — заявил собеседник агентства.

В оперативных службах уточнили, что огонь велся из РСЗО снарядами калибра 122 мм.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате обстрела поселка Юбилейный в пригороде Луганска со стороны Вооруженных сил Украины. Пасечник уточнил, что в результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный огнем оказался охвачен жилой дом. Десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла, добавил он.

До этого стало известно, что в районе поселка Юбилейный возник крупный пожар. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. На место выехали экстренные службы. Минобороны России официально не комментировало эти сведения.