В ДНР посчитали, сколько времени уйдет на разминирование сельхозземель Министр Крамаренко: разминирование сельхозземель в ДНР может занять несколько лет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На разминирование сельхозугодий в Донецкой Народной Республике может уйти несколько лет, передает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства, министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артема Крамаренко. По его словам, на текущий момент сформирован пакет заявок на более чем 40 тысяч гектаров.

План по разминированию есть. Ключевое его условие: сразу следом за саперами идут тракторы, которые запахивают и засевают, чтобы мы смогли использовать эти земли. Здесь мы активно работаем с нашими коллегами, сформировали пакет заявок на более чем 40 тысяч гектаров. За последнее время провели уточнение по позициям на 22 тысячи гектаров. Процесс длительный, займет он в действительности не один год, — подчеркнул Крамаренко.

Зампред правительства республики добавил, что в неделю разминируют более ста гектаров. Например, за предыдущие семь дней в регионе разминировали 135 гектаров. На следующий неделе запланированы работы на площади 233 гектара.

Ранее в Артемовске началось предварительное разминирование. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, главной задачей также является проверка всех мест, где могут оставаться гражданские лица.