В Дагестане увековечат память погибших от коронавируса врачей

https://static.news.ru/photo/5124ed96-b3e3-11ea-b774-fa163e074e61_660.jpg Махачкала Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Один из городских скверов в дагестанской столице Махачкале переименуют в честь медицинских работников, которые боролись с пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр города Салман Дадаев.

В нашей памяти должны остаться герои этого времени. Те, кто был на передовой. В Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них на проспекте Акушинского мы решили назвать сквером Медицинских работников, — цитирует ТАСС градоначальника.

По его словам, в этом сквере высадят деревья по числу погибших в борьбе с пандемией коронавируса медиков. Объект должны сдать в эксплуатацию осенью 2020 года.

С начала пандемии в Дагестане погибли почти 350 человек.

Как писал NEWS.ru, 20 июня президент России Владимира Путин наградил около 900 работников медицины недавно утверждённой медалью Луки Крымского. Также в ходе онлайн-конференции с медиками президент поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.

Между тем в Госдуме предложили увековечить память людей, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Власти Санкт-Петербурга поддержали идею создания официального мемориала медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Борис Вишневский. По его словам, он обратился с предложением создать мемориал на углу улицы Профессора Попова и проспекта Медиков к губернатору города Александру Беглову.

А в Москве открылась фотовыставка «Спасибо медработникам», посвящённая работе врачей во время пандемии. Увидеть снимки можно будет на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах. Фотографии были сделаны ведущими СМИ, чьи корреспонденты, работая в «красных зонах» больниц, фиксировали важнейшие и самые яркие моменты борьбы медиков с эпидемией. Выставка приурочена к профессиональному празднику работников здравоохранения.