В Чите задержали бывшего уральского чиновника, отвечавшего за строительство В Чите задержали экс-замминистра строительства Свердловской области Дубровина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чите задержали бывшего вице-премьера правительства Забайкалья Игоря Дубровина, сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на информацию правоохранительных органов. Задержание связано с предыдущей работой экс-чиновника в Свердловской области. Сейчас он находится в Екатеринбурге.

По информации издания, телефон Дубровина выключен. Также его давно не было в социальных сетях.

Игорь Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года. В 2017–2019 годах он занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял Управление капитального строительства Свердловской области.

14 декабря губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение об отставке Дубровина.в связи с утратой доверия.

Ранее суд арестовал бывшего главу самарского правительства Виктора Кудряшова. Первоначальный арест чиновника продлится до 12 января 2024 года. Кудряшова обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным СМИ, следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.

Также сообщалось, что бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий. Матвеева обвинили в заключении незаконных контрактов. Следователи установили, что в 2021 году между Минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт, по которому бизнесмен должен был рекультивировать свалку в поселке Усть-Баргузине. Матвеев, как считает следствие, для проведения внешней экологической экспертизы незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем.