Суд арестовал бывшего главу правительства Самарской области Суд арестовал бывшего главу самарского правительства Кудряшова до 12 января

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Виктор Кудряшов

Суд арестовал бывшего главу самарского правительства Виктора Кудряшова, передает РИА Новости. Отмечается, что первоначальный арест чиновника продлится до 12 января 2024 года.

Кудряшова обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным агентства, следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в качестве меры пресечения Кудряшову <...> заключение под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 12 января 2024 года, — объявил судья.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Кудряшов вместе с коллегой перевел 194 млн рублей компании «Волгатрансстрой-проект» на строительство станции метро, однако его отменили из-за слишком маленького расстояния между станциями, в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, мужчине может грозить до 10 лет тюремного заключения. Та же мера может быть избрана и для врио министра строительства региона Михаила Асеева, также замешанного в коррупционном скандале. До этого SHOT отмечал, что сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства Кудряшова.