В Бурятии бывшего министра будут судить за превышение полномочий Экс-министр природных ресурсов Бурятии пойдет под суд за превышение полномочий

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Бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональное СУ СК. Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В Бурятии перед судом предстанет бывший министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Матвеев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, — подчеркивается в сообщении.

Следователи установили, что в 2021 году между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт, по которому бизнесмен должен был рекультивировать свалку в поселке Усть-Баргузин. Матвеев, как считает следствие, для проведения внешней экологической экспертизы незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем.

Также министр в интересах подрядчика, который рекультивировал свалку, без обоснований и расширения объема работ незаконно увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов рублей. Более того, он незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса, распорядившись произвести эти платежи, уточнили в СК.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого — автомобили марки Mercedes Benz и Lexus, жилое здание и земельные участки.

Ранее сообщалось, что суд в Сыктывкаре заключил под стражу главу Печоры Валерия Серова, задержанного по подозрению в коррупции. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия об аресте чиновника сроком на два месяца — до 29 ноября 2023 года. Серову вменяется получение взятки в размере 4 млн рублей. Эти деньги, мэру и его заместителю выплатил местный предприниматель за помощь в заключении муниципальных контрактов без участия в тендерах.