В Челябинской области рабочий погиб в дробилке

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Сотрудник одного из предприятий Копейска погиб на производстве в процессе починки дробилки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области. По данным ведомства, мужчина умер после того, как его коллега запустил производственную линию, не убедившись в том, что на ней никого нет. Ему грозит лишение свободы по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Инцидент произошел в июле 2023 года, однако расследование завершилось лишь в сентябре. Следователи установили, что в дневное время один из рабочих коммерческой организации в Копейске начал ремонтировать ножи дробилки. В этот момент его коллега запустил линию производства, в результате чего ремонтник погиб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд после утверждения прокурором обвинения.

Как сообщалось ранее, в Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка «Ривьера». Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Прокуратура установила, что на месте происшествия не было знаков, предупреждавших туристок об опасности. В управлении СК по Кубани рассказали, что по факту произошедшего возбуждено дело по уголовной статье «Халатность».