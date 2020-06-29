В Чечне отменили карантин для въезжающих в республику

https://static.news.ru/photo/bf1130cc-baa4-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

В Чечне отменён двухнедельный карантин для въезжающих лиц. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что желающим приехать в Чечню необходимо иметь при себе справку о тестировании на коронавирус. Если таковой нет, то анализы у въезжающего возьмут прямо на месте.

По словам Кадырова, аэропорт Грозный работает в штатном режиме. В ближайшее время будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки.

Кадыров также опроверг информацию о введении в Чечне новых ограничений. Он заявил, что подобные сообщения являются всего лишь слухами. Глава республики заверил, что эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем.

За последние сутки в Чечне было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 1,7 тысячи человек, выздоровели около 1,2 тысячи.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 641,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 403,4 тысячи пациентов, умерли 9,1 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что с 22 июня в Чечне начался третий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Он предусматривает ослабление санитарных мер, отмену пропускного режима, разрешение на открытие всех торговых точек и посещение общественных мест.