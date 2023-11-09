В центре Ростова-на-Дону полыхает заброшенное старинное здание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Ростова-на-Дону загорелось здание на Социалистической улице, пламя перебросилось на крышу, сообщают местные СМИ. Пожару присвоен второй уровень сложности. Ростовские паблики пишут, что здание бесхозное, однако на появившихся в Сети кадрах видно, как человек стоит на подоконнике снаружи здания, пытаясь спастись от пламени. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. На месте работают 61 человек и 20 единиц техники.

07:43 г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 128, горит бесхозное 4-х этажное здание. Объявлен ранг пожара №2, — сообщили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составляла 500 кв. м. Инцидент произошел на хуторе Ленина Аксайского района. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. На месте происшествия работали 53 человека и 19 единиц специальной техники.