В Бурятии на золотом прииске отстреливали и расчленяли медведей

https://static.news.ru/photo/ae9dcdf8-b6d6-11ea-a4b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большой резонанс среди пользователей соцсетей вызвало видео, на котором мужчина на одном из золотых приисков в Бурятии палит по медведям из ружья.

На кадрах двое медведей залезли в мусорную кучу при прииске, один из них крупный, а другой поменьше, вероятно, медвежонок. По ним из-за угла из ружья стреляет человек. Запись опубликована в конце июня.

Как рассказали «Ридусу» местные, за последнее время в районе прииска было убито около десятка медведей. Рабочие прииска «Сининда-1», которые добывают золото в Северобайкальском районе, и вовсе рассказали, что в расправе над медведями виновен исполнительный директор артели Алексей Жигун.

Они даже написали письмо главе региона и прокурору, в котором рассказали, что пищевые отходы на рабочем участке в бассейне реки Неруда складируются рядом с рабочим посёлком. Это привлекает диких животных.

Сюда стали приходить медведи. Они были неагрессивны и обитали только на мусорке. Всего этого можно было бы избежать, вывозя отходы на нужное расстояние, но Жигун нас не послушал, — утверждается в письме.

По словам авторов обращения, вместо того чтобы вывозить отходы, он пригласил охотника, который отстреливает медведей без разбора. Вместе с охотником таким образом «развлекаются» и охранники артели.

Однажды под обстрел попали медведица с медвежатами. После убийства они растягивают тела медведей верёвками, фотографируют, обрезают им конечности на трофеи, — написали сотрудники прииска.

Рабочие с «Сининды-1» также рассказали, что Жигун с ними обращается не лучше, чем с животными. Они пожаловались на условия труда и снижение зарплат, а также рассказали, что им приходится пить техническую воду. У них нет кухни и даже туалета.

После того как видео расправы над медведями появилось в Интернете, действия руководства артели «Сининда-1» начала расследовать природоохранная прокуратура Северобайкальского района. Охотника, который расстреливал животных, уже привлекли.

Как писал NEWS.ru, ранее медведь задрал рыбака на Камчатке. Тело мужчины обнаружили 12 июня на берегу реки Тигиль. По результатам осмотра следователи пришли к выводу, что мужчина был на рыбалке, когда на него напал медведь.