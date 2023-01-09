В Брянске в мусорном контейнере нашли тело младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Брянска обнаружили в одном из мусорных контейнеров тело младенца, сообщает портал «Брянск Today». Как рассказала очевидица, ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. По ее мнению, он мог погибнуть от холода.

Тело было завернуто в мусорный пакет. Видимо, ребеночек погиб от холода, — сказала женщина.

Мертвый младенец был обнаружен 8 января в Фокинском районе Брянска.

Ранее в Москве случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка в мусорном баке на улице Люблинской. Оперативники установили, что погибший младенец — девочка. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

В Ростове-на-Дону ранее продавщица родила мальчика в общественном туалете, бросила его в выгребную яму и пошла дальше работать. Тело ребенка обнаружили прохожие, они же и вызвали полицию. Правоохранители быстро вычислили мать и задержали ее. Женщина объяснила, что находится в тяжелом материальном положении и не была готова еще к одному ребенку — у нее уже есть дочь.

До этого в Чите женщина выбросила младенца в мусорный бак. В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю уточнили, что мать созналась в совершении преступления.