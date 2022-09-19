Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка в мусорном баке на улице Лублинской, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В мусорном контейнере на ул. Люблинская обнаружено тело новорождённого ребенка. Тело заметил случайный прохожий, — говорится в сообщении.

На месте инцидента координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. В ближайшее время будет принято процессуального решения по данному факту.

Ранее в Ростове-на-Дону продавщица родила мальчика в общественном туалете, бросила его в выгребную яму и пошла дальше работать. Тело ребенка обнаружили прохожие, они же и вызвали полицию. Правоохранители быстро вычислили мать и задержали ее. Женщина объяснила, что находится в тяжелом материальном положении и не была готова к еще одному ребенку — у нее уже есть дочь.