В Ростове-на-Дону продавщица родила и бросила младенца в уличном туалете

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону продавщица родила мальчика в общественном туалете, бросила его в выгребную яму и пошла дальше работать, передает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник. Тело ребенка обнаружили прохожие.

Трагедия произошла на улице Золотистой в Первомайском районе города. 36-летняя мать работала в одном из торговых павильонов, положение она скрывала от «коллег», одеваясь в широкую одежду. Издание отмечает, что новость о беременности не была для женщины приятной: на руках у нее уже есть ребенок, которого она воспитывает в одиночку, от чего материальное положение семьи оставляет желать лучшего.

Схватки у девушки начались, когда та стояла за прилавком. Она не стала вызывать скорую помощь, а отошла в общественный туалет, где родила мальчика. Мать оставила младенца в выгребной яме и вернулась к работе, как ни в чем не бывало.

Тем не менее правоохранителям удалось быстро вычислить женщину — ее задержали. В отношении продавца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия с участием женщины.

Ранее в Чите женщина выбросила младенца в мусорный бак. В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю уточнили, что мать созналась в совершении преступления.