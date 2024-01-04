В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей уйти в укрытия.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — отметил губернатор.

До этого система ПВО сбила четыре воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом. По словам Гладкова, в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 29 декабря российские силы ПВО в Брянской области уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.