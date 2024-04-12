В Белгороде предупредили об атаке беспилотников Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников

Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале предупреждает об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей города быть бдительными. Опасность атаки дронов в настоящий момент объявлена также в Курской области.

Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — говорится в сообщении.

Утром 12 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей к бдительности и добавил, что силы ПВО приведены в боевую готовность для отражения возможной атаки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о гибели местной жительницы в ходе атаки ВСУ. По его словам, удалось сбить четыре БПЛА, однако осколки одного из беспилотников попали в автомобиль, погибла девушка. В машине находилась семья из шести человек, пятерых госпитализировали.

До этого под обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа программы ГТРК «Луганск». Как сообщал корреспондент телекомпании Станислав Шило, пострадавшие журналисты находились в удовлетворительном состоянии. Он добавил, что в скором времени оператор Денис Шум будет выписан из больницы.