В апреле смертность в Москве выросла на 15,5%

https://static.news.ru/photo/69543d44-935a-11ea-a274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель смертности в Москве в апреле вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении в апреле 2020 года умерли на 1841 человек больше, чем в этом же месяце 2019-го.

В апреле 2020 года столичные ЗАГСы зарегистрировали 11 846 смертей. Годом ранее этот показатель составил 10 005, что на 15,5% меньше, — сообщается на официальном сайте открытых данных московского правительства.

Апрельский показатель смертности — самый высокий с 2010 года. В среднем за предыдущие десять лет в апреле он составлял 9 866 человек.

Как писал NEWS.ru, число умерших на тысячу населения в России в январе — марте снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Минздрав страны.

Ранее эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению иммунолог Николай Крючков сопоставил летальность от коронавируса со смертностью от других опасных инфекций. По его словам, чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых патологий.