В Ангарске произошел пожар на нефтезаводе

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар произошел на технологической установке промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода АНХК в Ангарске Иркутской области. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 06:00, площадь возгорания составляет 2,5 тысячи кв. м, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К реагированию привлекаются более 100 человек и 25 единиц техники, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и погибших уточняется. В соцсетях местные жители сообщают, что они слышали взрыв и почувствовали взрывную волну. Некоторые приняли хлопок с последующим взрывом за землетрясение. Telegram-канал «Ангарский сплетник» опубликовал момент предполагаемого взрыва на промплощадке нефтезавода.

Издание IRK.ru сообщает, что по неофициальной информации, в результате пожара есть пострадавшие. В МЧС отметили, что происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы выбросов нет.

Ранее взрыв газа и пожар произошли в частном гараже у жилого дома в Уссурийске Приморского края. В результате пострадал один человек, в доме выбиты стекла. Гараж и находившаяся в нем машина сгорели дотла.