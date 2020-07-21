В Амурской области задержали 11 активных участников беспорядков на ГПЗ

https://static.news.ru/photo/74877168-cb31-11ea-abb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: amur.sledcom.ru

В Амурской области задержали 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса (ГПЗ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области.

По данным СК, конфликт между строителями из Узбекистана и подрядчиком возник из-за возмещения оплаты трудового патента.

<...> по подозрению в совершении преступления, <...>, задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля 2020 года на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи, — цитирует сообщение ведомства oilcapital.ru.

Отмечается, что был проведён осмотр повреждённых помещений организации, изучена бухгалтерская документация, а также допрошены представители работодателя.

В отношении двух из задержанных по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее писал NEWS.ru, строители Амурского газоперерабатывающего завода, который возводится рядом с городом Свободным в Амурской области, устроили погром в офисе компании-подрядчика из-за финансовых претензий. Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах видно, как толпа мужчин в спецодежде и касках идёт по коридорам офиса и с криками и руганью крушит мебель. На некоторых вахтовиках также надеты защитные маски для профилактики COVID-19.