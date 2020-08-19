В аэропорту в Ярославской области потеряли кота

https://static.news.ru/photo/25d0343c-e22f-11ea-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: aeroport-tunoshna.ru

Кота по кличке Кузя третий день ищут работники аэропорта Туношна в Ярославской области. Он сбежал из переноски после того, как его не разрешили взять в салон самолёта.

В настоящее время на территории аэропорта организованы поиски животного. Искренне сожалеем о произошедшем и сделаем все возможное, чтобы найти его и вернуть домой, — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что хозяин кота Владислав и его девушка Анастасия решили лететь самолётом в Санкт-Петербург. У пары был с собой паспорт животного, но бортпроводница заявила, что не может оставить его в салоне, поскольку переноска не влезает под кресла. И пригрозила снять пару с рейса, если они не сдадут кота в багаж.

Животное сбежало в тот момент, когда его сдавали в багаж. Молодым людям пояснили, что кот вышиб лбом металлическую решетку в переноске и скрылся из багажного отделения. Авиакомпания всю вину возложила на сотрудников аэропорта.

В аэропорту надеются, что территория аэропорта обнесена глухим забором, есть шанс, что животное не ушло далеко и выйдет к людям. Владислав и Анастасия заявили, что без кота домой не вернуться.

Как писал NEWS.ru, это не первая история, когда на борту самолётов в России страдают животные, путешествующие со своими хозяевами. Так, в январе летевший из Нью-Йорка в Софию через Москву пассажир рейса «Аэрофлота» SU101 Максим Чумаченко, вёз с собой трёх котов американской породы колор-пойнт. По прибытии в аэропорт Шереметьево питомцев ему вернули травмированными. В результате двое из трёх четвероногих скончались.