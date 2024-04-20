В аэропорту Пулково грузовик въехал в здание терминала

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В аэропорту Пулково грузовик врезался в здание терминала, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, инцидент произошел примерно в 10:00, никто не пострадал.

Грузовая машина Hyundai пыталась проехать под аркой терминала, однако задела здание своей крышей. В результате ДТП была повреждена облицовка терминала. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

В конце марта водовоз аэропорта Домодедово повредил днище пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates за почти $500 млн. Предварительно, у водителя случился инсульт за рулем, его парализовало, после чего он потерял управление транспортным средством.

Рейс Москва — Дубай готовился на вылет, оставалась только заправка питьевой водой, когда водовоз въехал под брюхо самолета. 59-летнего водителя Владимира Р. после случившегося экстренно увезли в одну из столичных больниц.

Как писал Telegram-канал SHOT, аэропорту Домодедово грозят траты до миллиарда рублей за поврежденный пассажирский самолет компании Emirates. Сумма будет складываться из стоимости ремонта борта, а также его простоя.

Отмечается, что у судна серьезно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также есть риск повреждения шпангоута (основного поперечного элемента силового набора борта). Кроме того, определенные трудности связаны с проблемами ввоза в Россию деталей для ремонта самолета из-за санкций.