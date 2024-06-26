Устроивший гонку на канале Грибоедова петербуржец сел на трое суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель, который устроил утреннюю гонку по каналу Грибоедова на катере, отправился на трое суток под административный арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Опасные маневры на воде молодой человек совершал ранним утром 23 июня.

23.06.2024 с 03.00 до 06.00 судно «Васса» под управлением Корпакова двигалось по каналу Грибоедова с 7 пассажирами на борту. Корпаков применил явно небезопасный скоростной режим и проводил опасные маневры, — рассказали в суде.

Молодой человек полностью признал вину и обещал, что впредь такого не повторится.

25 июня проверку по факту опасного променада на воде организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметилиа, что капитан управлял судном с превышением скорости, подвергал опасности жизнь и здоровье пассажиров, а также остальных участников движения.

Ранее в Санкт-Петербурге из Невы достали тело 28-летнего мужчины. Труп заметили минувшей ночью вблизи «Авроры», но достать его сразу не удалось, течение уносило в сторону Троицкого моста.