https://static.news.ru/photo/310896a6-c56f-11e9-90e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Уровень Амура у Хабаровска за сутки поднялся на 7 см и составил 607 см. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

По данным региональных властей, в ближайшее время ожидается дополнительный приток воды от прошедших в бассейне Амура дождей.

В Дальневосточном УГМС по-прежнему сохраняют свой предыдущий прогноз об отметках в 630–680 сантиметров. Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей ещё не дошла до города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасным для города считается уровень в 600 см. Максимальный уровень реки у Хабаровска был зарегистрирован во время наводнения в 2013 году — 808 см.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как писал News.ru, спасатели эвакуировали дачника и семь кошек с затопленного острова у Хабаровска.