Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ под Северском Военкор Руденко заявил об уничтожении позиций ВСУ в районе Северска

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины, расположенным в районе Северска, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, в результате атаки артиллеристов 123-й бригады Южного военного округа был уничтожен украинский склад с боеприпасами. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

Как сообщалось ранее, артиллеристы ВС РФ успешно сорвали переброску подразделений противника на Купянском направлении. Удары наносились по украинским военнослужащим из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады. Предполагается, что ВСУ планировали выйти на позиции близ Берестового и Новоселовского.

Российскими военнослужащими также был уничтожен передовой пункт управления ВСУ в районе Берестового. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, пункт поразил экипаж истребителя Су-34. Противник понес потери в живой силе и огневых средствах. Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» же уничтожил управляемой ракетой боевую машину пехоты ВСУ на Запорожском направлении. Цель была поражена прямым попаданием.