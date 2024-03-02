Украинских военных выбили еще из одного населенного пункта в ДНР WarGonzo: ВС России выбили украинских военных из Тоненького в ДНР

Фото: МО РФ

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что российские войска выбили украинскую армию из села Тоненького в ДНР на Авдеевском направлении. По информации канала, сейчас бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят зачистку населенного пункта. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

С мест поступают сообщения, что военнослужащие 1-й Славянской и 114-й бригад выбили противника из села Тоненького в ДНР, — сообщил канал.

2 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, где за последние сутки ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и пять бронемашин, в том числе боевую машину пехоты Bradley. По данным ведомства, группировка «Центр» нанесла поражение подразделениям 107-й бригады теробороны в районе Тоненького.

Военный эксперт Борис Рожин ранее предположил, что ВС РФ могут до конца недели завершить зачистку Орловки и Тоненького. Он также допустил, что российские войска дожмут противника в Бердычах, что, по его словам, приведет к краху второй линии обороны ВСУ и создаст возможности для дальнейшего продвижения на запад.

В конце февраля военкор Александр Коц сообщил, что армия России «нащупала» слабое место в обороне ВСУ. По его словам, после отхода украинских сил из Авдеевки можно судить об «эффекте домино».