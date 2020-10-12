Учёный объяснил появление жёлтой пены на Камчатке

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Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) опровергли все версии антропогенного загрязнения прибрежных вод Камчатки. Основной причиной гибели морских организмов проректор ДВФУ Дмитрий Земцов назвал «вредоносное цветение водорослей» (оно же «красный прилив»), их токсин учёные нашли в пробах воды и жёлтой пены.

На сегодняшний день команде учёных ДВФУ наиболее убедительной представляется версия с микроводорослями, согласно которой причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое «вредоносное цветение водорослей» (оно же «красный прилив»). При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений, — написал в Facebook Земцов.

Эту версию подтверждает жёлтая пена, характерная для цветения микроводорослей, которую общественники наблюдали 5 октября, а учёные — при облёте на вертолёте 8 октября. Кроме того, на снимках со спутника видна широкая белая полоса прибоя, не соответствующая по ширине скорости ветра, скорее всего, это тоже была пена, образующаяся при цветении микроводорослей.

По словам проректора, версия утечки с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердилась из-за того, что в реке Налычева и её притоках были обнаружены организмы, которые не смогли бы выжить, если бы по этим рекам происходил выброс химикатов. Версия с ракетным топливом тоже не нашла подтверждения — учёные не обнаружили в воде его компоненты. Утечка нефтепродуктов с судна, по мнению Земцова, также не могла бы привести к загрязнению такого масштаба.

Как писал NEWS.ru, одной из основных причин массовой гибели морских животных на Камчатке могут быть токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. По словам эксперта, загрязнение акватории из-за сейсмологических факторов исключено. Действующие вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч не могли послужить причиной гибели морских обитателей, поскольку находятся на расстоянии нескольких сотен километров.

В начале октября в соцсетях были распространены фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Жители региона пожаловались на недомогание после контакта с водой.

После первых сигналов о происшествии местные источники заявляли, что никакого загрязнения акватории нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не было выявлено. Присутствовали только следы горюче-смазочных материалов. Однако специалисты Росприроднадзора обнаружили значительные превышения содержания фосфат-иона, железа и фенола.