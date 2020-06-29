Учёные сообщили об исчезновении озера в Сочи

https://static.news.ru/photo/b428770c-ba35-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kavkazzapoved.ru

Сотрудники Кавказского заповедника сообщили об исчезновении озера Малое. Вместо воды его основную часть занимают грязь и камни.

По мнению учёных, к этому привели естественные процессы. Директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин рассказал, что это озеро образовалось после систематических ударов лавин, передаёт «Сочи Экспресс».

Сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов, — подчеркнул он.

В течение последних лет уровень воды в озере снижался. Специалисты изучили территорию и водостоки, а в ближайшее время хотят провести полное обследование водоёма, чтобы обнаружить новые маршруты фильтрации талых вод.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от подчинённых обеспечить привлечение в регион трёх миллионов туристов за 2020 год. Для этого он поручил искать местные изюминки. К ним политик причислил болото в Новобурасском районе и лечебную грязь из Ершовского района.