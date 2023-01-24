Учительница элитной гимназии заклеила скотчем рот третьекласснику

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В элитной гимназии №94 в Екатеринбурге учительница заклеила третьекласснику рот скотчем, сообщает URA.RU со ссылкой на маму ученика. По словам женщины, преподавательница также относится к другим школьникам, в том числе, бьет их тряпкой.

Я случайно узнала в родительском чате о том, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. <…> Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам, — сказала мама пострадавшего.

По словам женщины, администрация школы вызвала ее на разговор, однако никаких извинений пока не было.

Я так понимаю, что винить будут моего ребенка, скажут, что он невоспитанный или вообще больной. Готовлюсь морально к тому, что всю вину, как всегда, спустят на родителей, а педагог останется безнаказанным. Одно могу сказать точно — такой человек контактировать с детьми не может, — сказала собеседница издания.

Руководство гимназии произошедшее комментировать отказалось.

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