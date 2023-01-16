В Рязани у школьницы случился сердечный приступ после ссоры с директором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из школ в Рязани у ученицы случился сердечный приступ после конфликта с директором. Местные жители требуют уволить руководителя учебного заведения, соответствующая петиция создана на портале change.org.

Инцидент произошел в школе № 62. Девочка была отличницей в классе, однако в последние дни стала получать четверки из-за проблем с сердцем. В январе она пришла на уроки в теплой одежде, из-за чего директор школы накричала на нее, потребовав снять толстовку. После скандала ученица расплакалась, и это спровоцировало очередной сердечный приступ.

Много болеет. И не чем-то, а проблемы с сердцем. Это я заставила одеться ее потеплее, потому что ей совсем нельзя мерзнуть. А директор не разобравшись начала на нее кричать. Дочь мне позвонила и сказала, что от такого унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой, — рассказала мать девочки.

К вечеру того же дня ребенку стало лучше, госпитализация не потребовалась.

Помимо увольнения жители Рязани потребовали отозвать у директора школы депутатский мандат и исключить ее из партии «Единая Россия». Также автор петиции потребовал Следственный комитет провести проверку. На момент публикации новости под документом подписались около 1500 человек.

Ранее директор СОШ № 92 города Екатеринбурга Максим Калинин заступился за ученицу, пришедшую в коротком топике на линейку, посвященную 1 сентября. Он заявил, что никому не позволит осуждать восьмиклассницу за то, что та оступилась. По его словам, школьница уже осознала, что «пошла не на день рождения, а на линейку», и в следующий раз так не поступит. Кроме того, по словам Калинина, ученицу не ругали и не осуждали, потому что она хорошая девочка, «учится замечательно».