Вероятного убийцу девочки под Челябинском показали на видео СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Челябинской области

Фото: СК РФ

Задержанного по подозрению в убийстве девочки в Челябинской области показали на видео, опубликованном в Telegram-канале Следственного комитета РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, ведется сбор доказательной базы.

По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим мужчина нанес ножевые ранения 12-летней девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве, — говорится в сообщении СК.

На видео видно, как задержанный дает показания, после чего его уводят полицейские.

О пропаже девочки в Челябинской области стало известно 9 июля, спустя двое суток труп ребенка нашли в лесу, на теле погибшей обнаружили множество ножевых ранений. В убийстве заподозрили отца подруги девочки, с которым она пошла гулять в день исчезновения.

СМИ писали, что предполагаемый убийца принимал участие в поисках школьницы, и что в день перед убийством выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что ему категорически противопоказан алкоголь. Родственники задержанного рассказали на допросе, что врачи подозревали у мужчины неврологические отклонения и рассеянный склероз. Подозреваемого задержали, он признал вину.