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25 июля 2025 в 03:32

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у побережья южных Курил, тревога цунами не объявлялась, заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки силой 2-3 балла могли ощутить на Шикотане.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на 25 июля в Тихом океане. Эпицентр находился в 70 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 59 километров, — отметила сейсмолог.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля.

Кроме того, сразу два мощных землетрясения произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами. Краевое управление МЧС России уточнило, что магнитуда первого толчка составила 7, затем информировали о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.

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