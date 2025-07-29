Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у северных Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову. Подземный толчок был зафиксирован 29 июля в 18:38 по местному времени в Охотском море.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Охотском море 29 июля в 18:38 (10:38 мск). Эпицентр находился в 86 километрах северо-восточнее необитаемого острова Матуа, очаг — на глубине 187 километров, — уточнила Семенова.

По словам специалиста, сообщений о том, что толчки ощущались на поверхности, не поступало. Предупреждения о возможном цунами также не было объявлено.

Ранее у побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр располагался в 70 километрах от Шикотана, очаг залегал на глубине 59 километров. Подземные толчки силой два-три балла могли ощущаться в населенных пунктах острова. Угроза цунами отсутствовала.

До этого эксперты предупредили о росте числа природных катаклизмов в России уже осенью 2025 года. Особые изменения климата затрагивают Арктику, а в южных регионах прогнозируют учащение пожаров, наводнений и засух. По оценкам ученых, тенденция сохранится на ближайшие 30–50 лет.