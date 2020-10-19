У мэра Красноярска выявлен коронавирус

https://static.news.ru/photo/c8f9a5ea-129e-11eb-9461-fa163e074e61_660.jpg Сергей Еремин Фото: eremin__krsk/Instagram.com

Глава Красноярска Сергей Ерёмин заразился коронавирусом. Самочувствие мэра в настоящее время нормальное, он самоизолировался у себя дома и работает в удалённом режиме.

Как рассказал Еремин на своей странице в Instagram, в выходные одна из его дочерей рассказала, что контактировала с заражённым COVID-19. Вся семья сразу сдала тесты, у них двоих результат оказался положительным.

Вирусные «пули» свистят всё чаще и ближе. Теперь задело и меня, — написал он.

Он также рассказал, что теперь телефон — его лучший друг, даже с семьёй ему приходится перезваниваться из разных комнат. Супруга и дочери также ушли на самоизоляцию.

Мэр Красноярска отметил, что соблюдал все рекомендации, носил маску, пользовался санитайзерами, но сыграл социальный фактор. В связи с этим он пожелал всем беречь себя и следить за своими детьми, которые ведут себя порой беспечно.

Ранее исследователи научной лаборатории «Моделирование социально-экономических систем» Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова пришли к выводу, что распространение коронавирусной инфекции в России подходит к своему пику. По их данным, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года, писал NEWS.ru.