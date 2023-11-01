У участника СВО из Бурятии украли деньги со счета, пока он был в плену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии возбудили уголовное дело по факту похищения денег с личного банковского счета участника специальной военной операции на Украине, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Бурятии Юлии Жамбаловой. В период, когда была совершена кража, боец находился в плену, пишет «МК в Бурятии».

Органы правопорядка по Кяхтинскому району проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление, — рассказали в аппарате Жамбаловой.

Мать военнослужащего впервые обратилась к уполномоченному весной 2023 года и сообщила, что ее сын, участник спецоперации, попал в плен. Его включили в списки на обмен пленными и вскоре освободили. Позже родственники военнослужащего вновь пришли к Жамбаловой и рассказали, что с личного счета бойца были сняты деньги. Проводится следствие по факту произошедшего.

Участник СВО из Бурятии ранее через суд добился признания его живым. В итоге муниципальный суд аннулировал актовую запись о смерти гражданина, которая была внесена туда весной 2023 года. Для этого были взяты показания свидетелей и родных сестер мужчины, исследованы материалы дела. У бойца также взяли отпечатки пальцев, чтобы сравнить с теми, которые хранились в базе МВД России на его имя.