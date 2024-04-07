Тягач с прицепом вспыхнул после столкновения с отбойником МЧС: тягач с прицепом загорелся на трассе М-11 при столкновении с отбойником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение тягача с прицепом и дорожного отбойника произошло на 96-м километре федеральной автомобильной трассы М-11 в городе Клину Московской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по региону. Согласно данным ведомства, в результате удара автомобиль загорелся.

В 13:28 в городе Клину, на 96-м километре ФАД М-11 при столкновении тягача с прицепом с отбойником произошло возгорание, — рассказали в ведомстве.

Представители МЧС уточнили, что на месте столкновения работают семь человек. Также было привлечено две единицы техники. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, виден огромный столб черного дыма, поднявшийся над автомобилем.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в депо Нахабино сошли с рельсов головной вагон электропоезда и тепловоз. Ситуация не отразилась на движении пригородных поездов. По словам очевидца, столкновение произошло по касательной. Были опубликованы кадры с места аварии.

Также ранее управление МВД по Воронежской области сообщило об аварии с участием двух большегрузов и легкового автомобиля на 689-м километре автодороги М-4 «Дон». В результате ДТП произошло возгорание, погибли три человека.