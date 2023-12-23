Трое рабочих получили ранения при налете дрона ВСУ под Белгородом Гладков: трое рабочих пострадали при сбросе дроном ВСУ взрывного устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое рабочих, ремонтировавших дорогу в Белгородской области, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, бригады скорой помощи везут пострадавших в больницу.

Дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих, — написал губернатор.

Он уточнил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, между поселками Горьковский и Совхозный. Гладков добавил, что состояние двоих рабочих оценивается как средней степени тяжести, а третьего — как тяжелое, он получил ранения конечностей.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о налете украинского беспилотника на Кировский район города. По словам градоначальника, в результате сброса дроном боеприпаса ранения получили трое мужчин и две женщины.

До этого Минздрав ДНР сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Верхнеторецком. Спецмашина ехала на вызов, когда дрон сбросил на нее боеприпас. По данным ведомства, медработники серьезных травм не получили.