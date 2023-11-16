Три российских села остались без света после обстрела ВСУ Старовойт: в трех селах Курской области пропал свет после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли Суджанский район Курской области и три населенных пункта лишились электроснабжения, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, местные жители не пострадали.

Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. <...> В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение, — написал губернатор.

Он добавил, что специалисты приступят к восстановлению подачи электроэнергии, как только это будет безопасно. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовый обход.

Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате один человек получил осколочные ранения. Пострадавший был доставлен в Глушковскую ЦРБ.

На прошлой неделе украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в Судже Курской области. По словам Старовойта, в районе предприятия были зафиксированы три прилета снарядов. В результате атаки никто не пострадал.