Торговым центрам в МО запретили впускать посетителей с температурой

Власти Подмосковья запретили торговым центрам и заведениям общепита впускать посетителей с повышенной температурой.
В постановлении губернатора Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте правительства региона,
В случае выявления граждан с повышенной температурой — не допускать таких граждан в здания, — говорится в документе.
За минувшие сутки в России было выявлено 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из них 466 пришлось на долю Московской области. Регион занимает второй место в стране по уровню заболеваемости.
Ранее NEWS.ru писал, что Воробьёв распорядился перевести школы Подмосковья, в которых санитарно-эпидемиологическая обстановка является неблагоприятной, на дистанционное обучение. В Минобразования области, в свою очередь, отметили, что из-за пандемии в регионе закрыто шесть школ и два детских сада.