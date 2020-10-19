Торговым центрам в МО запретили впускать посетителей с температурой

https://static.news.ru/photo/89bd9192-11fa-11eb-acd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Подмосковья запретили торговым центрам и заведениям общепита впускать посетителей с повышенной температурой.

В постановлении губернатора Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте правительства региона, отмечено , что ТЦ (площадью свыше 5 тысяч кв. м) и организации, предоставляющие услуги общественного питания, должны организовать бесконтактное измерение температуры посетителям.

В случае выявления граждан с повышенной температурой — не допускать таких граждан в здания, — говорится в документе.

За минувшие сутки в России было выявлено 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из них 466 пришлось на долю Московской области. Регион занимает второй место в стране по уровню заболеваемости.

Ранее NEWS.ru писал, что Воробьёв распорядился перевести школы Подмосковья, в которых санитарно-эпидемиологическая обстановка является неблагоприятной, на дистанционное обучение. В Минобразования области, в свою очередь, отметили, что из-за пандемии в регионе закрыто шесть школ и два детских сада.