Телеведущий сравнил Сочи и Крым и выбрал победителя

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Журналист и экс-ведущий телепередачи «Поедем поедим» Джон Уоррен сравнил отдых в Сочи и Крыму. Выбор репортёра пал на полуостров, который, по его словам, побеждает «по всем параметрам».

При этом он отметил расположение — «недалеко от Москвы» — и климат. Журналист также восхитился Крымским мостом и «лазурным берегом», куда ранее ежегодно ездил на фестиваль «Казантип».

В то же время он отметил, что инфраструктура Крыма пока недостаточно развита, хотя потенциал у полуострова — колоссальный.

Внутренний туризм [в России] борется с другими странами. Вот у меня есть столько-то денег, у меня есть семья, столько-то человек, у меня есть три недели. Что я буду с ними делать? Я полечу в Турцию. Очень не хватает большой, необъятной России тёплых пляжей, — цитирует Уоррена РИА Новости.

Телеведущий отметил, что основными «кирпичами» туризма, как и любой отрасли государства, являются финансирование и законодательная поддержка.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянка, жительница Москвы, поехав отдыхать в Крым осенью, рассказала о заваленных мусором и отходами пляжах.