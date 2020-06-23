Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Набережных Челнах в соцсети выложили видео с местного кладбища, где автомобили ездят прямо по могиле, пишет inkazan.ru . Пользователи отмечают, что могила появилась в марте, когда ещё стоял снег, хотя в обычное время в этом месте проходит тропинка для машин. При этом места для захоронений изначально выделяют в администрации кладбища.

Башкирия

В Уфе прошла общественная акция против строительства 34-этажного дома. Как пишет mkset.ru , жители соседних с застройкой домов встали на колени перед администрацией города, требуя защитить их придомовые территории от точечной застройки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде ФАС признала, что победитель торгов по благоустройству парка «Швейцария» незаконно участвовал в конкурсе, пишет newsnn.ru . Ранее фирма за 3,7 млрд рублей пообещала провести реконструкцию территории, однако один из оппонентов не согласился с результатами торгов и обратился к антимонопольщикам.

Удмуртия

В Удмуртии ищут «черных лесорубов», незаконно вырубивших 113 деревьев, пишет udm-info.ru . Ущерб, причинённый региону, оценивается в 4 миллиона рублей.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ростовская область

В Ростове-на-Дону за взятки судят начальника управления ФНС России по Нижегородской области, ранее возглавлявшего региональное УФНС, пишет rostovgazeta.ru . За получение взятки в особо крупном размере он был задержан в 2018 году вместе с ещё одним представителем ФНС — начальником по Аксайскому району и Батайску.

Приморье

Во Владивостоке местные жители начали бороться с безответственной парковкой, пишет vostokmedia.com . Автомобилиста, припарковавшегося возле мусорки, припугнули запиской якобы от местной администрации, в которой пообещали эвакуировать автомобиль. Там же кто-то приписал, что машину уже сфотографировали и данные отправили в полицию.

Омская область

Праздничные танки испортили асфальт в центре Омска. Как пишет gorod55.ru , на гусеницы машин, репетирующих парад в честь Дня Победы, не надели защитные башмаки, которые бы не допустили разрушение дорожного покрытия. Отмечается, что асфальтоходную защиту из полиуретана региону направила из Министерства обороны РФ.

Оренбургская область

На оренбургской границе с Казахстаном застряли более 340 граждан Киргизии. Как пишет 56orb.ru , у людей заканчиваются запасы продовольствия. Водой и едой с застрявшими иностранцами делятся дальнобойщики. Известно, что они стали заложниками решения Казахстана о закрытии границ из-за коронавируса.

56orb.ru

Карелия

Глава Карелии Артур Парфенчиков спел песню для врачей. Как сообщает karelinform.ru , он выложил видеоклип на свою страницу в соцсети, где исполняет советскую песню и поздравляет «людей в белых халатах» с Днём медицинского работника.

Тюменская область

Тюменский фильм о женщинах-заключённых выиграл 1,7 млн рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. Как сообщает nashgorod.ru , документалка «*#звездочкарешетка: 5 лет спустя» рассказывает о жизни пяти женщин в тобольской колонии № 13. Режиссёр рассказал о ресоциализации бывших заключённых и трудностях, с которыми они сталкиваются в обществе.

Хабаровский край

В Хабаровском крае на автомобиль напала медведица. Как сообщает transsibinfo.com , хищница кинулась на движущуюся машину и ударила лапами по капоту. Водитель от неожиданности нажал на тормоз и сбил одного из медвежат. Отмечается, что никто из людей серьёзно не пострадал, а медведица со вторым детёнышем вернулась в лес.

Ставропольский край

Главный бухгалтер ставропольского детдома украла 3,7 миллиона рублей. Как пишет newstracker.ru , у женщины был доступ к банковским картам уволенных сотрудников, куда она перечисляла выделяемые из регионального бюджета деньги для учреждения. Суд приговорил её к четырём годам заключения условно за мошенничество.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Прокуратура проверяет челябинский онкоцентр из-за вспышки коронавируса. Как сообщает kursdela.biz ,COVID-19 обнаружили более чем у 80 медработников и пациентов. По словам руководства, рост заболеваний был ожидаем. Теперь прокуроры оценят эффективность мер по созданию безопасных условий для лечения.

ХМАО

В Югре возбудили уголовные дела против трех руководителей одной из нефтяных компаний. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает muksun.fm . Следствие полагает, что на протяжении двух лет главные директора компании по обороту нефтепродуктов завышали налоговый вычет. В итоге недоимка налогов предприятия составила более 235 млн рублей.

Волгоградская область

Ребёнка с коронавирусом привели в дежурную группу детского сада в Волжском, сообщает novostivolgograda.ru . Перед оформлением в детские сады воспитанников не тестируют на инфекцию, не берут анализы на COVID-19 и у персонала дошкольных учреждений. Один из родственников малыша был заражён, поэтому ребёнку как контактному тоже сделали тест ещё 8 июня. Не дожидаясь итогов, родители оформили его в дежурную группу, положительный результат пришёл, когда юный волжанин уже успел сходить в детский сад.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Верхотурье детский сад выплатил компенсацию родителям за травму ребенка во время занятий в спортивном зале, сообщает tagilcity.ru . В начале февраля трёхлетний воспитанник детского сада упал во время занятий в спортзале. В итоге получив травму головы и сотрясение мозга. Воспитатель не осуществил должный контроль и просмотр за дошкольниками. Детский сад выплатил родителям ребёнка компенсацию морального вреда.

Ленинградская область

В Петербурге женщине на почте выдали почти 10 тысяч рублей мелочью. По словам представителя Почты России, она «не захотела ждать», сообщает newia.ru . Женщина пришла в почтовое отделение за пенсией. Ей выдали деньги: 50-рублёвыми купюрами вышло 5 тысяч рублей и примерно ту же сумму — монетами 1-10 рублей. На момент, когда женщина пришла в отделение, в распоряжении сотрудников не было крупных купюр.

Хакасия

У 70 водителей скорой помощи в Хакасии был незаконно удержан подоходный налог с доплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса, сообщает newkhakasiya.online . В результате прокурорской проверки выявлены многочисленные нарушения при начислении стимулирующих выплат водителям Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи и Белоярской районной больницы. В итоге деньги были возвращены водителям.

Сибирь