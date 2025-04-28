Сын убил отца стулом в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семейный конфликт в квартире на Бухарестской улице перерос в смертельную драку, пишет Мойка78. 32-летний мужчина до смерти избил своего 53-летнего отца стулом.

По данным издания, полиция обнаружила тело погибшего в квартире вечером 27 апреля. Жена умершего рассказала, что сын избивал отца стулом по голове. Подозреваемый ранее был судим за побои и направлен на принудительное лечение в психдиспансер.

Ранее девятиклассник полез разнимать драку товарищей в Калтасинском районе Башкирии, но его избили, после чего школьник попал в больницу и умер. По словам отца погибшего, 15-летний сын пошел на ночевку к другу. Ребята попали в сомнительную компанию старшеклассников, где начался конфликт.

До этого бизнесмена и экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию обвинила в жестоком избиении его бывшая избранница и владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате Юлия Ван. Она опубликовала видео, на котором заявила, что мужчина пришел к ней ночью 24 апреля с топором. Юлия Ван утверждает, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове.